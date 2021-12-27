اليوم السابع
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الإثنين، 27 ديسمبر 2021 04:02 ص
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جامعة قناة السويس تفتتح اليوم مؤتمر البحوث التطبيقية الرابع "رسالتك فى 5 دقائق"

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 03:00 ص
جامعة قناة السويس تفتتح اليوم مؤتمر البحوث التطبيقية الرابع "رسالتك فى 5 دقائق" الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح

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تنطللق اليوم الاثنين الموافق 27 ديسمبر فاعليات مؤتمر البحوث التطبيقية الرابع (رسالتك فى 5 دقائق) برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور ناصر مندور، أن الجامعة حريصة على تشجيع الباحثين نشر ثقافة البحوث التطبيقية لربطها بمشكلات المؤسسات الاقتصادية، الصناعية، التجارية، السياحية، الصحية، التعليمية، وإتاحة تسويق نتائج رسائلهم بالماجستير والدكتوراه.

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس، أن الجامعة تعد بيت الخبرة والاستشارات للبحوث بكوكبة من العلماء في مجال التعليم والطاقة والاستثمار، فإن لغة الاستثمار فى البحث العلمى هو الوسيلة لتنمية المشروعات.

وتضم فاعليات المؤتمر جلسة افتتاحية ثم الصالون العلمى بعنوان " Era of digitalization "  ثم تقديم عروض القطاع الطبى ، قطاع العلوم الإنسانية، قطاع العلوم الأساسية، قطاع العلوم الهندسية.

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أجندة المؤتمر

 


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