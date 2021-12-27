رئيس جامعة الأزهر يصدر قرارا بتولى سعيد محمد على أمينًا عامًّا للجامعة

كتب لؤى على

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، قرارًا بتكليف سعيد محمد علي، مدير عام مكتب رئيس الجامعة؛ للقيام بعمل أمين عام الجامعة.

وفى ذات السياق وفي إطار حرصها على تكريم أبناء الجامعة المخلصين ممن أسهموا خلال مسيرة عملهم في نهضة وتقدم الجامعة على جميع المستويات؛ كرمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، مجدي عبد العزيز، امين عام الجامعة؛ لبلوغة السن القانونية، بحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد برس، المستشار المالي لرئيس الجامعة مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، والدكتورة هناء العبيسي، عميد كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، وعدد من أبناء الجامعة في مختلف الإدارات، ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهوده في خدمة الجامعة منذ توليه المسئولية.

وأوضح رئيس الجامعة أن مجدي عبد العزيز كان مثالًا للموظف المخلص في عمله والمدير الملتزم، والأمين العام الحريص على إنجاز مهامه وخدمة جامعته منذ أن كان مديرًا للعلاقات العلمية والثقافية وحتى اليوم.