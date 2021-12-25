اليوم السابع
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تكليف الدكتورة هناء العبيسى عميدا لكلية طب بنات جامعة الأزهر

السبت، 25 ديسمبر 2021 02:36 م
تكليف الدكتورة هناء العبيسى عميدا لكلية طب بنات جامعة الأزهر الدكتورة هناء العبيسى
كتب ـ لؤى على

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أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي وكيل كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، للدراسات العليا والبحوث، للقيام بعمل عميد الكلية.
 
وكان قد قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، التهنئة إلى جميع  أسرة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالمنصورة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، عميدة الكلية؛ بمناسبة اعتمادها وحصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء. 
 
وأوضح رئيس الجامعة أن انضمام كلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة إلى شقيقاتها من الكليات الأخرى المعتمدة يؤكد على أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو التميز والريادة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
 
جدير بالذكر، أن هناك أكثر من 24 كلية بجامعة الأزهر (عملية - ونطرية  - وشرعية) حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، بجانب ذلك هناك عديد من  كليات الجامعة تقدمت مؤخرًا إلى الهيئة بملفات للحصول على الاعتماد وجاري مراجعتها خلال الفترة المقبلة.

طب بنات الازهر

جامعة الازهر

الازهر الشريف

طب بنات

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