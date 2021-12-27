تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة بكفر صقر تكلفتها 18 مليون جنيه خلال عام 2021

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر أنه جارى تنفيذ أعمال رصف وتطوير وتجميل ورفع كفاءة الإنارة وتطوير المواقف وإنشاء مجمع خدمات ومبني رئاسة المركز وشراء مهمات وأدوات نظافه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن الخطه الإستثمارية للعام المالي الحالي 2020 /2021 بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون و679 ألف جنيه.

وأشار الي قيام رئاسة المركز حملات نظافة وتجميل يوميه علي مدار اليوم للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى لشوارع المراكز، فتم رفع 70 طن قمامة يومياً بإجمالي 255 ألف طن سنوياً.

ورفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع فضلاً عن رفع الإعلانات المخالفة، فقامت رئاسة المركز بشن 41 حمله لرفع الإشغالات وتحرير 96 محضرا وإزالة 1080 حاله إشغال، وإزاله 183إعلان غير مرخص حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى لشوارع المركز.

كما تقوم رئاسة المركز بمراجعة التراخيص القانونية لجميع المحال التجارية والكافتريات والمخابز وتم تحرير 58 محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية غير مرخصة وغلق 26 مقهي مخالف والتحفظ على 113 شيشه، كما تم غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية وتطبيق القانون على المخالفين.

وحملات لإزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص فتم تنفيذ إزالة 388 حالة تعدي على مساحة 25 ألف و234 متر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.