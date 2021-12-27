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بدء فعاليات افتتاح مشروعات فى قطاع الكهرباء بالصعيد بحضور الرئيس السيسي

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 10:27 ص
بدء فعاليات افتتاح مشروعات فى قطاع الكهرباء بالصعيد بحضور الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

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بدأت منذ قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات افتتاح مشروعات جديدة في الصعيد، حيث يتفقد الرئيس السيسي مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، ويفتتح الرئيس السيسي عدداً من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد، وتم فى بداية الافتتاح تلاوة آيات من القران الكريم.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

 

 

 


السيسي

الرئيس السيسي

مجمع بنبان للطاقة الشمسية

اسوان

الصعيد

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