ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين، أن القوات الأمريكية العاملة فى اليابان بدأت إجراء اختبار أفرادها للكشف عن إصابات بفيروس كورونا قبل مغادرتها الولايات المتحدة متجهة نحو اليابان، بعد أن تبين أنها معفاة من القيام بذلك، فيما يتناقض مع إجراءات مراقبة الحدود اليابانية.
وأوضحت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن هذه الفجوة في خطوات مكافحة الفيروس قد ظهرت بعد الإبلاغ عن إصابة جماعية في معسكر هانسن التابع لقوات مشاة البحرية الأمريكية في محافظة أوكيناوا اليابانية في وقت سابق هذا الشهر.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي دوري، إنه أُبلغ أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في معسكر هانسن ارتفع إلى 258، مضيفا "سنواصل مطالبة الجانب الأمريكي بتنفيذ شامل للإجراءات لمنع انتشار العدوى".
وأوضح أن القوات الأمريكية بدأت اختبار الإصابة بالفيروس منذ الليلة الماضية، كما شددت القوات الأمريكية في أوكيناوا قواعدها بشأن ارتداء أقنعة الوجه داخل وخارج مرافق القاعدة.
يذكر أنه بموجب اتفاقية بين اليابان والولايات المتحدة، تنفذ الولايات المتحدة إجراءات الحجر الصحي للأفراد العسكريين الأمريكيين عند وصولهم، مما يعني أنهم لا يخضعون لقواعد الحجر الصحي اليابانية في المطارات.
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