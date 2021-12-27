وأوضحت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن هذه الفجوة في خطوات مكافحة الفيروس قد ظهرت بعد الإبلاغ عن إصابة جماعية في معسكر هانسن التابع لقوات مشاة البحرية الأمريكية في محافظة أوكيناوا اليابانية في وقت سابق هذا الشهر.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي دوري، إنه أُبلغ أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في معسكر هانسن ارتفع إلى 258، مضيفا "سنواصل مطالبة الجانب الأمريكي بتنفيذ شامل للإجراءات لمنع انتشار العدوى".

وأوضح أن القوات الأمريكية بدأت اختبار الإصابة بالفيروس منذ الليلة الماضية، كما شددت القوات الأمريكية في أوكيناوا قواعدها بشأن ارتداء أقنعة الوجه داخل وخارج مرافق القاعدة.

يذكر أنه بموجب اتفاقية بين اليابان والولايات المتحدة، تنفذ الولايات المتحدة إجراءات الحجر الصحي للأفراد العسكريين الأمريكيين عند وصولهم، مما يعني أنهم لا يخضعون لقواعد الحجر الصحي اليابانية في المطارات.