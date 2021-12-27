اليوم السابع
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الفاو وسيدارى: اكتفاء مصر ذاتيا من محاصيل الزراعة أبرز أهداف استراتيجية التنمية 2030

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 02:39 م
الفاو وسيدارى: اكتفاء مصر ذاتيا من محاصيل الزراعة أبرز أهداف استراتيجية التنمية 2030 ورشة عمل الفاو فى مصر
كتبت : هند المغربي

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أفاد ملخص السياسات للممارسات الزراعية المستدامة فى مصر، بأن استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر حتى عام 2030 تركز على زيادة الاكتفاء الذاتي، فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية الاستراتيجية وخاصة المكونين الرئيسيين للغذاء الأساسى، مثل القمح والذرة، كما تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق أقصى استفادة من وحدتى الأرض والمياه بطريقة مستدامة.

 

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE) لمناقشة مخرجات تقرير الممارسات الزراعية مصر، والذى تشاركت فى صياغته كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيداري) بالتعاون مع الحكومة المصرية، متمثلة فى وزارات البيئة، الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

عمر البدوى مسؤول مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا CEDARE قال إن مصر أول دولة تنظم فيها الزراعة بمواعيد وهى أحد الأنشطة الرئيسية فى الاقتصاد القومى المصرى حيث يعمل بها نحو 30% من إجمالى قوة العمل، ويساهم قطاع الزراعة بنحو 17% فى هيكل الإنتاج المحلى الإجمالى، لافتا إلى أن قطاع الزراعة هو المسئول الأول عن تحقيق الأمن الغذائى القومي. وتوفير العديد من الخامات الرئيسية اللازمة لعدد من الصناعات العامة .


الأمم المتحدة

الفاو

سيداري

الزراعة

الغذاء

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