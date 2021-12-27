اليوم السابع
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الصحة العالمية: لقاحات كورونا يجب أن تفى بالمعايير العلمية للحصول على الموافقة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 10:55 ص
الصحة العالمية: لقاحات كورونا يجب أن تفى بالمعايير العلمية للحصول على الموافقة مدير عام الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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كشف الدكتور هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا، أنه يأمل أن تكتمل عملية الموافقة على لقاح Sputnik V الروسي قريبًا، موضحًا أنه يجب أن تفى لقاحات كورونا بالمعايير العلمية للحصول على الموافقة، وأعرب عن هذا الأمل في مقابلة مع وكالة تاس الروسية.

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

وقالت وكالة تاس الروسية فى تقرير لها اليوم، "وقع صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) جميع الاتفاقيات القانونية اللازمة لتقييم قائمة استخدام الطوارئ EUL في أكتوبر من هذا العام، يعد توقيع هذه الاتفاقيات شرطًا أساسيًا لجميع المتقدمين لبدء تقييم قائمة استخدام الطوارئ EUL، بمنظمة الصحة العالمية و اجتمع صندوق الاستثمار المباشر الروسى RDIF في أواخر نوفمبر لمناقشة الحاجة إلى بيانات إضافية حول جودة وسلامة وفعالية اللقاح، وقد التزمت الشركة بتقديم خارطة طريق مفصلة لتقديم البيانات حتى تتمكن منظمة الصحة العالمية من الإسراع في تقييم هذا اللقاح، موضحا إنه من المتوقع صدور البيانات بنهاية ديسمبر 2021، وآمل أن تكتمل الموافقة بسرعة بعد ذلك ".

ونفى المسئول أن تكون عملية الموافقة المطولة على اللقاح الروسي مرتبطة بتسييس هذه القضية، وقال، منظمة الصحة العالمية، هي منظمة قائمة على الأدلة العلمية، عملية الموافقة على اللقاح، يجب أن تفي بنفس المعايير مثل أي لقاح آخر".

وأوضح، إن الموافقة الطارئة EUL هو إجراء قائم على المخاطر لتقييم وإدراج اللقاحات غير المرخصة والعلاجات والتشخيصات إلى قائمة اللقاحات المعتمدة الأخرى، بهدف نهائي هو تسريع توافر هذه المنتجات للأشخاص المتضررين من حالة طوارئ صحية عامة.

وأضاف، إن"الإجراء هو أداة رئيسية للشركات التي ترغب في تقديم منتجاتها للاستخدام أثناء حالات الطوارئ الصحية، وتعامل منظمة الصحة العالمية جميع المتقدمين بنفس الطريقة، باستخدام نفس المعايير لقياس أي منتج معين، ومن ضمنها لقاحات كورونا.

 


كورونا

فيروس كورونا

الصحة العالمية

لقاح سبوتنيك الروسى

لقاح كورونا الروسى

الموافقة على لقاح سبوتنيك الروسى

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