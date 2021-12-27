اليوم السابع
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الرئيس السيسي يصل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 10:09 ص
الرئيس السيسي يصل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

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وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، حيث يفتتح الرئيس السيسي عدداً من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

 

 

 


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اسوان

الصعيد

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