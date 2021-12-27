إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص في ترعة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

شهد طريق السنطة شرشابة بمحافظة الغربية، انقلاب ميكروباص في إحدى الترع، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقل المصابين للمستشفى.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بانقلاب ميكروباص في إحدي الترع على طريق السنطة شرشابة.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتم نقل 4 مصابين للمستشفى لتلقي العلاج. وقامت الأجهزة المعنية بانتشال الميكروباص من المجري المائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.