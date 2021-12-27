اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 ديسمبر 2021 05:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أحلى فطير مشلتت من إيد الست إيمان على طريق "بنها- المنصورة" بالقليوبية.. لايف

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 04:47 م
أحلى فطير مشلتت من إيد الست إيمان على طريق "بنها- المنصورة" بالقليوبية.. لايف الست إيمان حسنى خلال عمل الفطير المشلتت
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، لطريقة علم الفطير المشلتت بالسمن البلدى على طريق بنها المنصورة بمنطقة جمجرة "برج القليوبية"، والذى يتم تقديمه ضمن وجبة تتكون من الفطير المشلتت بالسمن البلدى والعسل الأبيض والأسود والقشطة والجبن القريش، والتى يأتى إليها الجميع سواء من أبناء المحافظة أو المحافظات المجاورة.

 

وقالت إيمان حسنى، نجلة صاحب المكان، أن والدها فضل عمل الأسرة بالمكان لضمان تقديم خدمة أفضل ومنتج جيد جدا، وقد كان وأصبح الزبائن يقصدون المطعممن كل مكان، مشيرة إلى أنها تبدأ عملها فى السابعة صباحا وحتى السابعة مساءا، فهى تقوم ببداء التجهيزات للفطير المشلتت بالسمن البلدى، حيث تقوم بعملية العجن ثم تركه لفترة ليختمر وبعد ذلك تبدأ مرحلة التقطيع.

وتابعت، أنه بعد ذلك تترك عجينة الفطير لتزداد الإختمار ثمم تبدأ فى عمل الرقائق المكونة للفطير، موضحة أنه تتكون الفطيرة من عدة رقائق حسب طلب الزبون، منها ما يبدأ من 4 رقائق وحتى 10 رقائق، ليكتمل الطلب مع العسل الأبيض والأسود والقشطة والجبن القريش.


اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

الفطير المشلتت

جمجرة الجديدة

مركز بنها

طريق بنها المنصورة

الفطير بالسمن البلدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"قشطة وعسل وفطير مشلتت".. أحلى وجبة على الطريق منذ 50 سنة بالقليوبية.. إيمان حسنى: ببدأ شغل من 7 صباحا حتى 7 مساء.. الزبون بييجى المكان حتى لو من محافظة تانية.. والنفس والطعم الفلاحى سر حب الناس.. فيديو وصور

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:30 ص

"قشطة وعسل وفطير مشلتت".. أحلى وجبة على الطريق من 50 سنة بالقليوبية.. لايف

الأحد، 26 ديسمبر 2021 04:56 م

رز معمر فلاحى وفطير مشلتت ومحشى على الكانون.. اعرف سر الخلطة من هبة أبو عيد.. لايف

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 03:21 م

سر الخلطة الصعيدى لأحلى فطير مشلتت.. أبناء سوهاج يجذبون زبائن سكان المنصورة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 09:39 م

مشلتت مورق على أصوله.. روعة الفطير الصعيدى من شباب سوهاج بالمنصورة.. لايف وصور

الخميس، 23 ديسمبر 2021 05:12 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة