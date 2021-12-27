أحلى فطير مشلتت من إيد الست إيمان على طريق "بنها- المنصورة" بالقليوبية.. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، لطريقة علم الفطير المشلتت بالسمن البلدى على طريق بنها المنصورة بمنطقة جمجرة "برج القليوبية"، والذى يتم تقديمه ضمن وجبة تتكون من الفطير المشلتت بالسمن البلدى والعسل الأبيض والأسود والقشطة والجبن القريش، والتى يأتى إليها الجميع سواء من أبناء المحافظة أو المحافظات المجاورة.

وقالت إيمان حسنى، نجلة صاحب المكان، أن والدها فضل عمل الأسرة بالمكان لضمان تقديم خدمة أفضل ومنتج جيد جدا، وقد كان وأصبح الزبائن يقصدون المطعممن كل مكان، مشيرة إلى أنها تبدأ عملها فى السابعة صباحا وحتى السابعة مساءا، فهى تقوم ببداء التجهيزات للفطير المشلتت بالسمن البلدى، حيث تقوم بعملية العجن ثم تركه لفترة ليختمر وبعد ذلك تبدأ مرحلة التقطيع.

وتابعت، أنه بعد ذلك تترك عجينة الفطير لتزداد الإختمار ثمم تبدأ فى عمل الرقائق المكونة للفطير، موضحة أنه تتكون الفطيرة من عدة رقائق حسب طلب الزبون، منها ما يبدأ من 4 رقائق وحتى 10 رقائق، ليكتمل الطلب مع العسل الأبيض والأسود والقشطة والجبن القريش.