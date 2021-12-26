7 أرقام تكشف دور البريد في خدمة المواطنين.. أبرزها صرف 9.1 مليار جنيه معاشات

كتبت هبة السيد

افتتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مركز مراقبة وتشغيل الخدمات التابع للهيئة القومية للبريد؛ حيث يهدف المركز إلى متابعة ومراقبة أداء جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين، والاكتشاف المبكر لجميع الأعطال الطارئة على الشبكات في جميع مكاتب البريد على مستوي الجمهورية ومراكز البيانات فور حدوثها وتوفير حلول استباقية لها، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 7 أرقام تكشف دور البريد في خدمة المواطنين وهي:

1- ارتفعت عدد مكاتب البريد الحكومية إلى 4219 مكتبًا بنهاية الفترة (يوليو-سبتمبر عام 2021) مقارنة بنحو 4009 مكتبًا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بمعدل سنوي 5.24%.

2- تراجع عدد متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد إلى 24.464 ألف مواطن بنهاية الفترة (يوليو-سبتمبر عام 2021) مقارنة بنحو 25.283 ألف مواطن بمعدل سنوي 3.23%.

3- ارتفعت عدد المراسلات البريدية 6.44 مليار رسالة خلال الفترة من 31 يوليو عام 2005-30 سبتمبر 2021.

4- ارتفعت عدد مراسلات البريد السريغ 195.6 مليون بعثية خلال الفترة من 29 فبراير عام 2004-30 سبتمبر 2021.

5- ارتفعت عدد الطرود البريدية المتداولة 36.4 مليون طرد بريدي خلال الفترة من 29 فبراير عام 2004-30 سبتمبر 2021.

6- ارتفع عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال البريد بنهاية الفترة (يوليو-سبتمبر عام 2021) مقارنة بنحو 5.35 مليون مستفيد بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.

7- ارتفعت قيمة المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد إلى 9.09 مليار جنيه بنهاية الفترة (يوليو-سبتمبر عام 2021) مقارنة بنحو 6.48 مليار جنيه بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.

تم تنفيذ خطة طموحة لإعادة صياغة دور البريد المصري ليصبح منفذًا لتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين، وتم التوسع في فروع البريد المصري وتزويده بأجهزة تقدم الخدمات بتقنيات حديثة من خلال نشر الأكشاك البريدية وتوفير مكاتب بريد متنقلة مزودة بموظفي البريد وماكينة صارف آلي بهدف تحريكها فى أوقات الذروة فى العمل بمكاتب البريد لاسيما فى أوقات صرف المعاشات، كما تم ميكنة عمليات صرف المعاشات آليا من خلال الكارت الذكي، وتوفير خدمة توصيل المعاشات الى المنازل لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة الراغبين فى ذلك دون تحمل تكاليف إضافية.