حياة كريمة.. التحول الرقمى فى ندوة بمركز شباب شما فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

استقبلت الوحدة المحلية بشما بمحافظة المنوفية اليوم،خامس الندوات التي تنظمها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والذي تم إقامتها بمقر مركز شباب شما، وذلك ضمن مبادرة حياه كريمة رقمية ، بحضور المهندس محمد صلاح أخصائي المشروعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والمهندس علي عبد السلام أخصائي التدريب بالوزارة، أسامة فاروق نائب رئيس المدينة ،والدكتور نادر أبو عامر رئيس الوحدة المحلية بشما ، نسرين حسن سكرتير الوحدة ، ربيع مغاوري مدير مركز شباب شما ،وعدد من العاملين بالوحدة المحلية والمواطنين وعدد من طلاب المدارس والجامعات والخريجين والشباب بقرى الوحدة المحلية بشما ،تحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون .



وخلال الندوة تم مناقشة مجموعة من المحاور الهامة أهمها كيفية إستخدام بوابة الشكاوى الحكومية والبوابة الرقمية وإستخدام أمثلة عملية لتنفيذ خدمات حكومية من خلال الموقع الإلكتروني، لهذه الخدمات،كما تم توعية المواطنين بأهمية التحول الرقمي بإعتباره التوجة الرئيسي للدولة في الوقت الحالي ،كما تم إستعراض كافة الدورات التدريبية المجانية التي تمنحها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإستفادة من الخدمات التي تقدمها الحكومة لرفع الوعي الفكري والثقافي لدي المواطنين والشباب والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.



ومن جانبه وجة سرور رؤساء الوحدات المحلية بضرورة توعية المواطنين والعاملين بالجهات الحكومية المختلفة بأهمية تلك الندوات وحثهم علي حضورها لمواكبة عصر جديد قائم علي التحول الرقمي وأساسة لرفع جودة وكفاءة ودقة الخدمات المقدمة إليهم ، مشيراً إلى أنه سيتم عقد هذه الندوات أسبوعياً بجميع قري مركز أشمون .