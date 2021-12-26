وزيرة خارجية النمسا تطالب الاتحاد الأوروبى بالاهتمام بدول غرب البلقان

تحدثت الوزيرة النمساوية لشؤون أوروبا كارولين إدتستادلر عن تكامل الاتحاد الأوروبى بين ألبانيا ومقدونيا الشمالية.

ودعت الاتحاد الأوروبى وفرنسا اللذان يتولىان رئاسة الاتحاد فى الأول من يناير إلى توجيه اهتمامهما إلى دول غرب البلقان، مضيفة أن الوقت قد حان لكى يقدم الاتحاد الأوروبى إجابة واضحة لهاتين الدولتين بشأن طريق التكامل.

وتكتب وسائل الإعلام النمساوية أيضًا أن إدتستادلر صرحت أنه مع حكومة المستشار كارل نهامر، ستركز النمسا الآن على سياسة الهجرة وتوسيع الاتحاد الأوروبى إلى غرب البلقان

وأضافت الوزيرة النمساوية كذلك أن فرنسا قد تجد صعوبة فى تمثيل جميع مصالح أوروبا، لكنها تضيف أن إحدى أولوياتها الرئيسية يجب أن تكون سياسة توسيع الاتحاد الأوروبى، حيث يجب أن يكون لدول غرب البلقان مكانة مهمة.