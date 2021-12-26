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ميشيل أوباما تنعي ديزموند توتو بصور من مباراة خيرية تجمعهما.. اعرف قالت ايه

الأحد، 26 ديسمبر 2021 09:33 م
ميشيل أوباما تنعي ديزموند توتو بصور من مباراة خيرية تجمعهما.. اعرف قالت ايه ميشيل أوباما مع رئيس الأساقفة
كتب آسر أحمد

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حرصت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، على توجيه رسالة نعي للراحل ديزموند توتو، رئيس الأساقفة في جنوب أفريقيا، والحاصل على جائزة نوبل للسلام، حيث نشرت عدة صور تجمعهما من إحدى المباريات الخيرية التي تشاركا فيها مع أطفالها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وكتبت ميشيل أوباما على البوست: "كان رئيس الأساقفة ديزموند توتو عملاقًا في الكفاح من أجل العدالة العرقية في جميع أنحاء العالم، وكان مصدر إلهام للقادة والنشطاء في كل مكان، كان أيضًا لطيفًا بلا كلل، وكان ممتعًا جدًا، سأكون دائمًا ممتنًا للوقت الذي قضيناه معًا".

ميشيل اوباما مع رئيس الاساقفة
ميشيل اوباما مع رئيس الاساقفة
 
ميشيل اوباما مع ديزموند توتو
ميشيل اوباما مع ديزموند توتو
 
توفى الأسقف ديزموند توتو، الحائز على جائزة نوبل للسلام والذى ساعد فى إنهاء الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا، عن 90 عاما، وتأكد خبر وفاته فى بيان صادر عن الرئيس سيريل رامافوزا.

وقال رامافوزا، إن وفاة توتو تعتبر بمثابة "فصل آخر من الفجيعة فى وداع أمتنا لجيل من الجنوب أفريقيين المتميزين الذين ورّثونا جنوب أفريقيا محررة".

لقاء ابناء ميشيل اوباما مع ديزموند
لقاء ابناء ميشيل اوباما مع ديزموند

 


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ديزموند توتو

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اخبار ديزموند توتو

رئيس أساقفة جنوب افريقيا

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