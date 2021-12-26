الملكة إليزابيث الثانية ودوق إدنبره ينعيان رئيس أساقفة ديزموند توتو.. صورة

كتب آسر أحمد

حرصت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية، على تقديم النعى فى وفاة رئيس أساقفة ديزموند توتو، فى جنوب أفريقيا، والحاصل على جائزة نوبل فى السلام، الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 90 عاما، حيث نشرت الصفحة الملكية صورة للملكة مع الراحل عبر إنستجرام من لقائهما عام 2004.

وكتبت الصفحة الملكية البريطانية فى البوست "بعثت الملكة برقية تعزية فى وفاة رئيس الأساقفة ديزموند توتو"، وتظهر الصورة الثانية صاحبة الجلالة ودوق إدنبرة يجتمعان مع رئيس الأساقفة توتو فى عام 2004 بعد خدمة يوم الكومنولث فى كنيسة وستمنستر.



ملكة بريطانيا مع رئيس الاساقفة

توفى الأسقف ديزموند توتو، الحائز على جائزة نوبل للسلام والذى ساعد فى إنهاء الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا، عن 90 عاما، وتأكد خبر وفاته فى بيان صادر عن الرئيس سيريل رامافوزا.

وقال رامافوزا، إن وفاة توتو تعتبر بمثابة "فصل آخر من الفجيعة فى وداع أمتنا لجيل من الجنوب أفريقيين المتميزين الذين ورّثونا جنوب أفريقيا محررة".