مياه دمياط: جولات تفقدية لمسئولى مشروعات البنية التحتية بالشركة القابضة

دمياط معتز الشربينى

قامت إدارة المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى متمثلة فى المهندس طاهر كمال، منال صلاح، محمد عزام، بعمل جولات تفقدية للمشروع القومى حياة كريمة بقرى مركز كفر سعد بمحافظة دمياط يرافقهم خلال تلك الجولة إدارة العلاقات العامة والإعلام، التوعية والمشاركة المجتمعية، الخط الساخن لمتابعة التقارير الشهرية الخاصة بالأعمال الميدانية ورصد أي مشكلات أو معوقات بيئية واجتماعية تواجه المشروعات أثناء التنفيذ وكيفية التعامل معها والتغلب عليها.

شملت تلك الجولة عدداً من الزيارات الميدانية لمحطة مياه ميت ابو غالب، شبكات مياه ميت ابو غالب، محطة مياه السوالم، محطة مياه كفر ميت ابو غالب وشبكات كفر ميت ابو غالب، شبكات مياه الابراهيمية البحرية، العباسية، الإسماعيلية.

وأوضح العميد مهندس خالد جمال الدين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط اهمية الدور المجتمعي الذي تقدمه إدارات المشاركة المجتمعية، التوعية، الإعلام بالشركة في الوصول إلي المواطنين وكيفية توضيح الرؤية الهامة للمشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باعتبارها أكبر مشروع تنموى على مستوى مصر والعالم وضرورة إبراز تلك المشروعات المنفذة وما تقدمه من أهداف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وذلك من خلال رسالة إعلامية موضوعية وهادفة.

يأتى ذلك فى اطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لدعم المشروعات الاساسية والاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ضمن المشروع القومى حياة كريمة.