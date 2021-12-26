محافظ القليوبية يتفقد مشروعات "حياه كريمة" بقرى شبين القناطر لدفع الأعمال

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددًا من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة شبين القناطر، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا، والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

ورافق المحافظ، خلال جولته خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، والمهندسة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمجمعي الخدمات الحكومية بقريتي نوي وطحا نوب ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمقام كل منهما على مساحة 700م٢ ويتكون المبني في كل قرية من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 مليون جنيه لكل منهما، ويضم "وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقارى، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعى، مركز تكنولوجى، مكتب تموين"، ويخدم ٥٥ ألف نسمة، كما يجرى تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً.

كما تفقد المحافظ، أيضا أعمال المجمع الزراعي بنفس القريتين والمقام علي مساحة 400 متر مربع لكل منهما بتكلفة 7 مليون جنيه للمجمع الواحد ووصلت نسبة التنفيذ 65 % في قرية نوى، ونسبة 50 % في قرية طحانوب، مؤكدا أن هذه المجمعات سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، والاستفادة من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

كما تفقد المحافظ، أيضا أعمال تركيب وتدعيم خط كهرباء شبين القناطر بطول 5 كيلو بتكلفة 7 مليون جنيه، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تركيب الخظ مطالبا بتكثيف الأعمال ليلا لعدم اعاقة الحركة المرورية.

كما تفقد المحافظ، أعمال مجمع الخدمات بكفر شبين والذي تم تنفيذه بنسبه 97%، وتفقد المحافظ الأعمال النهائية للمبني والتشطيبات الخارجية وسيتم تسليمه خلال أيام بتكلفة 9 مليون جنيه.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد عدد من المدارس من بينها مدرسة زاوية الشيخ سند الابتدائية، ومدرسة زاوية الشيخ سند الإعدادية إنشاء جديد بتكلفة 12 مليون جنيه، وتم الانتهاء منهما وتسليمهما بنسبة 100%، كما تفقد المحافظ مدرسة كفر شبين الابتدائية الجديدة ومدرسة الشهيد صلاح قطب الابتدائية حيث تطويرهما ورفع كفاءتهما بتكلفة 1.4 مليون جنيه.

كما تابع المحافظ، أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة شبين القناطر الجديد والذي يضم المركز التكنولوچي والحملة الميكانيكية، وتبين أن الاعمال تتم بمعدلات مناسبة للجدول الزمنى لتنفيذ المشروع ولا يوجد أي معوقات حيث يبلغ تكلفة الإنشاء 27 مليون و400 ألف جنيه وتاريخ البدء في المشروع 7/3/2021 ومدة عملية الإنشاء 18شهر.

كما تفقد المحافظ، مشروع تطوير مركز شباب كفر شبين المطور ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث استمع لشرح حول المشروع والذي تم الانتهاء منه وتسليمه ويتكون من 3 أجزاء تشمل المبنى الرئيسى ومبنى المحلات ومبنى المكتبة وحضانة أطفال بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وأكد المحافظ، على أهمية مبادرة "حياة كريمة" كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات مشيراً إلى أن "حياة كريمة" مبادرة رئاسية متكاملة وهى امتداد للمبادرات التنموية التى تم إطلاقها منذ سبع سنوات ماضية، والتي تهدف إلي الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

أعمال المرافق بمبادرة حياة كريمة



اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال الجولة



المدارس الجدية



إنشاء مجمع الخدمات



جانب من المتابعة



خلال تفقد المشروعات



سير العمل بالمشروعات



مدارس حياكريمة



مركز شباب كفر شبين