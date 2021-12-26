مهتز نفسيا يمزق جسد والده وشقيقته في إمبابة.. لايف

كتب: محمد أبو ضيف

قدم اليوم السابع بثا مباشرا عن جريمة قتل مهتز نفسيًا لوالده وشقيقته فى منطقة إمبابة، حيث ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بقتل والده وشقيقته، اعتدى عليهما بسلاح أبيض.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم يعانى من مرض نفسي، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل مسن وابنته ربة منزل داخل مسكنهما فى إمبابة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين تعرضهما لاعتداء بسلاح أبيض بعدة طعنات، وأن ابن المجنى عليه وراء ارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط أداة الجريمة، وتبين أنه يعانى من مرض نفسي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.