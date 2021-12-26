منسق "حياة كريمة" بالقليوبية: 30ألف مواطن يستفيدون من المبادرة بشبين القناطر

إبراهيم حسان

قال مصطفى السيد، منسق "حياة كريمة" بالقليوبية، إن هناك تضافرا وتنسيقا تاما بين أجهزة الدولة، لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية في المركز المنوط تطويره بالمحافظة، في إطار خدمة المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

أضاف السيد، في لقاء عبر زووم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع عبر قناة الحياة، أن 30 ألف مواطن يستفيدوا من مبادرة حياة كريمة بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث يقام 17 مشروعا وتم العمل فيها ضمن المرحلة الأولى بتكلفة 30 مليون جنيه.

وتابع: "هناك رؤية شاملة لتطوير مركز شبين القناطر، ويتم تنفيذ 450 مشروعا، منهم 200 مشروع خدميا، و250 مشروعا في البنية التحتية، بجانب إحياء الحرف اليدوية، لذلك تشمل المبادرة تعمير وإنشاء وقدرات لبناء الانسان المصري بالكامل"، مشيرا إلى تنفيذ نسبة 60% من مشروعات الصرف الصحي بالقليوبية، والعديد من المدراس التي وصلت إلى 83 مدرسة لتقليل كثافة الطلاب.