اليوم السابع
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افتتحها الرئيس السيسي.. مباشر من أول مكتبة لحياة كريمة بقرى الصعيد.. لايف

الأحد، 26 ديسمبر 2021 05:25 م
افتتحها الرئيس السيسي.. مباشر من أول مكتبة لحياة كريمة بقرى الصعيد.. لايف أول مكتبة لحياة كريمة بقري الصعيد فى قنا
قنا - صابر سعيد

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشر من مكتبة حياة كريمة بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لها بقرية المراشدة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن عدد من المشروعات التي افتتحها على أرض محافظة قنا. 

وقال شعبان عبد القادر، رئيس قرية المراشدة، إن المكتبة هي أول مكتبة ثقافية ضمن مبادرة تطوير الريف المصري حياة كريمة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقرية المراشدة. 
 
وأوضح عبد القادر، أن المكتبة تم انشائها على مساحة 120 متر لخدمة المثقفين من كبار السن والصغار داخل القرية، وتتواجد المكتبة بجوار مجمع خدمة المواطنين ومجمع الخدمات الزراعية وكذلك سكن كريم التابع لمبادرة حياة كريمة والذي يتواجد أمام المكتبة. 
 
 
وأشار رئيس القرية، إلى أن الرئيس السيسي زار القرية مرتان في 5 أعوام ولذلك قرية المراشدة تعيش أفضل حالاتها عقب زيارة الرئيس وافتتاح مشروعات حياة كريمة بها. 
 
 
أول مكتبة لحياة كريمة بقري الصعيد فى قنا (1)
أول مكتبة لحياة كريمة بقري الصعيد فى قنا (1)

أول مكتبة لحياة كريمة بقري الصعيد فى قنا (2)
أول مكتبة لحياة كريمة بقري الصعيد فى قنا (2)

أول مكتبة لحياة كريمة بقري الصعيد فى قنا (3)
أول مكتبة لحياة كريمة بقري الصعيد فى قنا (3)

أول مكتبة لحياة كريمة بقري الصعيد فى قنا (4)
أول مكتبة لحياة كريمة بقري الصعيد فى قنا (4)

أول مكتبة لحياة كريمة بقري الصعيد فى قنا (5)
أول مكتبة لحياة كريمة بقري الصعيد فى قنا (5)

أول مكتبة لحياة كريمة بقري الصعيد فى قنا (6)
أول مكتبة لحياة كريمة بقري الصعيد فى قنا (6)

أول مكتبة لحياة كريمة بقري الصعيد فى قنا (7)
أول مكتبة لحياة كريمة بقري الصعيد فى قنا (7)

 


الرئيس السيسي

حياة كريمة

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

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