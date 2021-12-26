مصرع شاب طعنه قريبه بسبب خلافات المصاهرة فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

لقى أحد شباب قرية بنى صالح بمحافظة الفيوم مصرعه على يد أحد أقاربه، حيث أصابة بطعنة نافذة بسكين أودت بحياته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود بلاغاً من أهالى قرية بنى صالح بالعثور على جثة شاب عشرينى مقتولاً بعدة طعنات نافذة داخل منزله.

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين مقتل شاب يدعى إسلام.م فى العقد الثانى من العمر، متأثراً بإصابته بعدة طعنات نافذة بالبطن والصدر، حيث عثرت عليه أسرته جثة هامدة غارقاً فى دمائه.

وكشفت التحريات الأولية، أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب المجنى عليه بسبب خلافات المصاهرة بينهما، حيث دخل منزله وطعنه عدة طعنات حتى سقط جثة هامدة غارقاً فى دمائه ثم فر هارباً، وتم نقل جثة المجنى عليه بسيارة الإسعاف عقب الانتهاء من معاينة الجثة وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتم فرض كردون أمنى حول مسرح الجريمة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة لتتولى التحقيق.