اليوم السابع
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مصرع شاب تعدى مجهولون عليه بأسلحة بيضاء فى المنوفية

السبت، 25 ديسمبر 2021 02:24 م
مصرع شاب تعدى مجهولون عليه بأسلحة بيضاء فى المنوفية اسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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 لقى شاب بقرية كفر البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عقب تعدى مجهولون عليه بأسلحة بيضاء، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعي، لشاب يبلغ من العمر 25عاما من قرية كفر البتانون دائرة المركز، وقد توفى متأثرا بإصابته بعد إصابات متعددة بالجسد.

وعلى الفور كلف اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث وسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة، وضم الفريق ضباط مباحث مركز شبين الكوم، ولا تزال محاولة القبض على الجناة قائمة ، وتم وضع جثمان الشاب القتيل تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدا لإصدار تصريح الدفن، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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