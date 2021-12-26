محافظ القاهرة: فريق استشارى متخصص يتولى مهمة ترميم المبانى بالقاهرة التاريخية

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير منطقة القاهرة التاريخية والتى توليها الدولة أهمية بالغة لكى تستعيد منطقة القاهرة التاريخية أهميتها ومكانتها السياحية.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتطوير منطقة القاهرة التاريخية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوى فى التعبير عن الطابع المعمارى والعمرانى لهذه المنطقة، مشيرًا إلى أن الرؤية العامة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تقوم على حفظ وتحسين النشاطين الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحى تاريخى جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال التطوير تتم بالتنسيق بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية والهيئة الهندسية، وتشمل منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع أم الغلام وساحة المشهد الحسينى وباب زويلة ودرب اللبانة .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه هناك فريقا استشاريا متخصصا فى تاريخ المنطقة يتولى مهمة ترميم المبانى والاستغلال الأمثل للفراغات، حيث يتم التعامل فى هذه المنطقة من خلال ترميم واجهات العقارات ذات الحالة الإنشائية الجيدة، ويتم تطوير واجهاتها بما يتناسب مع الطابع العمرانى المميز للمنطقة.

أما بالنسبة للعقارات ذات الحالة الإنشائية السيئة فيتم بالتنسيق مع الشاغلين تقديم قيمة إيجارية مؤقتة وإخلاء العقار لحين ترميمه ورفع كفاءته وعودتهم مرة أخرى .

كما سيتم نقل الأنشطة التى لا تتناسب مع طبيعة المنطقة إلى المشروع الذى تقيمه الدولة لإنشاء عدد من الورش بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر .

رافق المحافظ فى جولته اللواء ابراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية وناصر رمضان رئيس حى وسط القاهرة وعدد من التنفيذيين بالمحافظة .