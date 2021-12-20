التنمية الحضرية: نعيد إحياء القاهرة التاريخية من خلال الحفاظ على نسيجها العمرانى

كتب أحمد عرفة

قال إيهاب حنفى منسق عام صندوق التنمية الحضرية، إن ما يفعله الصندوق ليس تطوير القاهرة التاريخية ولكن إعادة إحياء القاهرة التاريخية، والتي تتضمن تراثا عالميا مسجلا في اليونسكو.

وأضاف منسق عام صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز:نحافظ على النسيج العمرانى الموجود، وكذلك نحافظ على الحرف اليدوية والصناعات الموجودة بالقاهرة التاريخية.

وتابع منسق عام صندوق التنمية الحضرية،: لا نغير فيها شيء بل نحافظ على النسيج العمرانى والحرف اليدوية، وقمنا بإنشاء منطقة صناعية بمنشأة ناصر على طراز جيد منطقة حرفية متكاملة تتضمن صناعات كثيرة ، وتم وضع خطط متكاملة لإحياء القاهرة التاريخية، كما أننا ننزل على أرض الواقع ونطور واجهات المباني في منطقة الحاكم