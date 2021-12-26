محافظ أسوان: عروس المشاتى فى ثوبها الجديد قبل رأس السنة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تتواصل الجهود فى سباق مع الزمن لوضع اللمسات النهائية لاحتفال أسوان عروس المشاتى فى ثوبها الجديد بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادى.

وتزينت الحدائق والميادين بأشجار الكريسماس والأعمال الفنية المضاءة التى تبرز قرب قدوم 2022 ، مع دهان الجداريات ، بجانب رفع كفاءة وتطوير إضاءة مقابر النبلاء فى البر الغربى لأول مرة منذ 11 عام ، بالإضافة إلى اكتساء عربات الحنطور والمراكب الشراعية والماتور بالإضاءة الملونة ، فضلاً عن تغطية كورنيش النيل بالنجوم المعلقة بحبال النور.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء تفقده للجهود الجارية وسط إقبال المواطنين والزائرين والسائحين على حرص المحافظة لإبراز جمالها وسحر طبيعتها الخلابة ، ومعالمها الأثرية خلال هذه الفترة التى تشهد توافد الأفواج الزائرة من مختلف دول العالم للإستمتاع بالمقومات والأنماط السياحية المختلفة.

وأشار، إلى أنه تم تسخير كافة الجهود والإمكانيات لتنفيذ أعمال التطوير والتجميل والتشجير والإنارة وغيرها في وقت قياسى عقب الإنتهاء من أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية ، وهو الذى يتطلب من الجهاز التنفيذى ، وأيضاً المواطنين بالحفاظ على هذه المكتسبات لتحقيق الإستمرارية وإمتداد ذلك للشوارع الداخلية والأحياء والمناطق السكنية المختلفة سواء فى مدينة أسوان أو باقى مدن المحافظة .



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