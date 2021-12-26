اليوم السابع
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ضبط هيروين وحشيش وأسلحة نارية وذخائر خلال حملة أمنية بالقليوبية

الأحد، 26 ديسمبر 2021 05:40 م
ضبط هيروين وحشيش وأسلحة نارية وذخائر خلال حملة أمنية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 15 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية.

يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 15 عاطلا فى الخصوص والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وطوخ وبنها وكفر شكر، وبحوزتهم 5 أسلحة نارية "2 بندقية خرطوش، و3 فرد خرطوش"، و11 طلقة متنوعة، بالإضافة إلى 240 جراما من الهيروين المخدر، و385 جراما من مخدر الحشيش، و70 جراما من مخدر الشادو، و280 جراما بانجو، و20 جرام من مخدر الأيس، و155 جرام من مخدر البودر، و185 جرام من مخدر الاستروكس.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.


أمن القليوبية

حملة أمنية بالقليوبية

الإتجار بالمخدرات

الهيروين

الحشيش

مديرية أمن القليوبية

مكافحة المخدرات

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