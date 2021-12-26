اليوم السابع
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ضبط لحوم فاسدة داخل مطعم شهير في العجوزة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 04:49 م
ضبط لحوم فاسدة داخل مطعم شهير في العجوزة لحوم فاسدة ـ أرشيفية
كتب محمد إبراهيم

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شنت مباحث التموين بالجيزة، حملة على أحد المطاعم الشهيرة بالعجوزة، حيث تم العثور على دواجن ولحوم فاسدة داخل المطعم، وتحفظت الشرطة على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

 

 


مطعم

مطعم دجاج

التموين

مباحث التموين

طعام فاسد

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