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صحة الوادى الجديد: بدء أعمال قوافل جامعة المنصورة "جسور الخير 13"

الأحد، 26 ديسمبر 2021 05:02 م
صحة الوادى الجديد: بدء أعمال قوافل جامعة المنصورة "جسور الخير 13" القافلة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد اليوم الأحد ،عن بدء أعمال القافلة الطبية التى تنظمها جامعة المنصورة تحت شعار قافلة «جسور الخير 13»، بهدف توفير خدمات طبية مختلفة لأهالى المحافظة وسد العجز فى نقص التخصصات الطبية المختلفة.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد،فى بيان له اليوم الأحد، إن القافلة تستمر لمدة 4 أيام وتضم التخصصات الطبية المختلفة، وتشمل «أمراض النساء، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية»، وتوفير الأدوية، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية بالمجان.

وأضاف المحافظ أن القافلة تقدم خدماتها اليوم الأحد وغدا الاثنين بمقر مستشفى الخارجة التخصصى، وتستكمل أعمالها يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين بمقر مستشفى الداخلة العام وذلك من خلال الحجز المسبق للحالات المرضية التى تحتاج للكشف والتشخيص، مشيرا إلى التشديد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا لضمان حماية صحة المواطنين والأطقم الطبية والتمريض.

 


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