صحة الوادي الجديد : تطعيم 86% من المستهدفين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

حققت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، نسبة 86.8% من المستهدفين في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مستوى جميع مراكز وقرى المحافظة.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الإثنين، تطعيم 32372 طفلًا من الأطفال المستهدفين بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمراكز والقرى بالمحافظة من إجمالي 37392 طفلًا مستهدف تطعيمهم بهذه الحملة، وذلك في اليوم الثاني للحملة، التي انطلقت أمس وتستمر لمدة ٤ أيام. وأكد محروس، أن المديرية حققت نسبة 78.2% من الأطفال المستهدفين بمركز الخارجة، 89.4% بمركز الداخلة، 93.3% بمركز الفرافرة، 101.4% بمركز باريس، 92.2% بمركز بلاط، فيما تواصل أكثر من 45 فرقة تطعيم عملها بمراكز المحافظة الخمسة لحين تحقيق المستهدف من الحملة.