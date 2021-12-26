شباب ورياضة الشرقية تشارك بـ 20 مركز شباب بمبادرة ساعة رياضة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة ممارسة الرياضة لدى مختلف الأعمار السنية من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة الرياضية المتنوعة بين المواطنين بمختلف الفئات العمرية، مؤكداً أن المحافظة تولى إهتماماً خاصاً بقطاع الشباب والرياضة وتسعى جاهدة لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية على أرض المحافظة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال للمشاركة فى البطولات العالمية والقارية والمحلية وتقديم شاب قادر على المساهمة فى صنع مستقبل الوطن.

وأشاد المحافظ بالأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية العامة التى تنظمها مديرية الشباب والرياضة للمواطنين من أبناء المحافظة بمختلف الفئات العمرية والمجتمعية من خلال تنفيذ الماراثونات والمسابقات الرياضية بهدف استغلال طاقاتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع على المجتمع.

وفى هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بتفعيل مبادرة ساعة رياضة ( 7 الصبح ) والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة عبر منصة ZOOM من خلال مشاركة مراكز شباب ( كفر ابو حطب - منية المكرم - حوض الطرفة -قرموط صهبرة - قشا - ابو نجاح - عزبة الاصلاح - قطيفة مباشر - حانوت - سلمنت - سنهوت - أبو كبير - سوادة - شنبارة الميمونة - النمروط - فاقوس - الفواقسة - شرشيمة - الفدادنة - الغزالى ) مع مختلف المحافظات بهدف التوعية بأهمية الرياضة ونشر الثقافة الرياضية بين مختلف فئات المجتمع وتشجيع النشئ على ممارستها.