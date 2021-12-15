19 مركز شباب بالشرقية يشاركون فى أنشطة مع المحافظات عبر منصة ZOOM

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، تفعيل مبادرة ساعة رياضة (7 الصبح) والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة عبر منصة ZOOM من خلال مشاركة مراكز شباب (أبو طاحون - العزيزية - ميت العز - عرب البياضين- قشا - سماكين الغرب - الطاهرة - منشأه الأمير - الفرايين- كفر أبو الديب- بنايوس - كفر الدير - صافور - منشأة القاضى - قرملة- القطاوية - الزرزمون - بردين - صهبرة) مع مختلف المحافظات بهدف التوعية بأهمية الرياضة ونشر الثقافة الرياضية بين مختلف فئات المجتمع وتشجيع النشء على ممارستها.

وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية، وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بنشر ثقافة ممارسة الرياضة لدى مختلف الأعمار السنية من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة الرياضية المتنوعة بين المواطنين بمختلف الفئات العمرية، مؤكداً أن المحافظة تولى إهتماماً خاصاً بقطاع الشباب والرياضة وتسعى جاهدة لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية على أرض المحافظة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال للمشاركة فى البطولات العالمية والقارية والمحلية وتقديم شاب قادر على المساهمة فى صنع مستقبل الوطن.

أشاد المحافظ بالأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية العامة التى تنظمها مديرية الشباب والرياضة للمواطنين من أبناء المحافظة بمختلف الفئات العمرية والمجتمعية من خلال تنفيذ الماراثونات والمسابقات الرياضية بهدف استغلال طاقاتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع على المجتمع.