خالد سرى صيام: نركز على جذب شركات جديدة للطرح بالبورصة المصرية

قال الدكتور خالد سرى صيام، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن المجلس يركز خلال العام المقبل على تعميق سوق المال من خلال قيد شركات جديدة ودعم الثقة فى المناخ لعودة المؤسسات والصناديق بشكل أكثر كثافة وتنفيذ عدد من الطروحات الناجحة، والاستمرار فى متابعة المستحدثات من ناحية الأنظمة والأدوات المالية الجديدة.

وأضاف "صيام"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بعد تعيينه عضو مجلس إدارة غير تنفيذى من ذوى الخبرة، اليوم الأحد، أن جذب شركات جديدة للطرح بالبورصة، يتطلب المساعدة فى تهيئة المناخ بسوق المال من أجل خلق عمق بالبورصة عبر طرح أوراق مالية ذات جودة تنجح فى عودة المستثمرين مرة أخرى.

أشار خالد سرى صيام، إلى أن التحدى الرئيسى لتنشيط سوق المال، هو المنافسة بين القطاع المصرفى والأدوات المالية غير المصرفية، موضحًا أنه فى ظل ارتفاع سعر الفائدة، وطرح شهادات ادخار مرتفعة العائد قليلة المخاطر فأن المستثمرين يتجهون لهذه الأوعية الادخارية بشكل أكبر، ومع وجود مبادرات مميز من البنك المركزى يدفع الشركات للطرح بالبورصة.

أكد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، على أهمية حوكمة الشركات تمهيدًا لطرحها بالبورصة المصرية لتحقيق مناخ الاستقرار بالاقتصاد المصرى.

وسبق أن تولى الدكتور خالد سرى صيام رئاسة البورصة المصرية، خلال الفترة من 15 يوليو عام 2010 إلى 21 مارس عام 2011، كما عمل نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومستشار قانونى لوزيرى المالية والتجارة الخارجية، بجانب عمله كمدرس بكلية الحقوق جامعة عين شمس.