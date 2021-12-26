تعمير سيناء: تأهيل 105 عمارات بتكلفة 445 مليون جنيه وتطوير 5 ميادين بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال المهندس ناجى إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إن أهم مشروعات التى نفذها جهاز تعمير سيناء كانت إعادة تأهيل 105 عمارات سكنية بحى المساعيد غرب العريش، ويتكون المشروع من عدة مراحل بتكلفة حوالى 445.7 مليون جنيه.

وأشار رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إلى أن المشروع تضمن إزالة وإعادة إنشاء العمارات على 8 مراحل بتكلفة 80 مليون جنيه، وبذلك يكون قد تم رفع كفاءة حى المساعيد بالكامل.

وأضاف رئيس منطقة تعمير شمال سيناء بجهاز تعمير سيناء، أن تطوير مدينة العريش كان على أول اهتمامات جهاز التعمير بتكلفة تقديرية حوالى 150 مليون جنيه بهدف إظهار الوجه الحضارى لمدينة العريش، وتم افتتاح المرحلة الأولى والعاجلة من المشروع وتضمنت تطوير 5 ميادين.