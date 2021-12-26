تعرف على الفوائد الصحية لتناول الوجبات الخفيفة قبل ممارسة الرياضة

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تتبع روتينًا مناسبًا للتمرين ، فيجب أن تكون على دراية بأهمية الوجبات الخفيفة قبل التمرين، يستخدم جسمك الطعام كوقود لإنتاج الطاقة ومساعدتك على أداء جميع وظائفك، نفس المفهوم ينطبق عندما تذهب للتدريبات، يمكنك التركيز على تمارينك وعدم الشعور بالتعب بسرعة بسبب ما تأكله قبل التدريب، وفى السطور القادمة سنلقى الضوء على الفوائد المختلفة للوجبات الخفيفة قبل التمرين، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

قالت أخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا، إن ممارسة الرياضة تجعلنا نشعر بالحرية والحيوية، ولكن قبل بدء جلسات التمرين يجب أن نزود أجسامنا ببعض الوقود.

ماذا يجب أن تأكل قبل التمرين؟



أكدت خبيرة التغذية، أن الفاكهة خيار جيد لأنها سريعة الهضم ويمكن تناولها أثناء التنقل، إنها وجبة خفيفة رائعة قبل التمرين، موضحة أن الوجبات الخفيفة قبل التمرين لها عدد من الفوائد الصحية :

1) منع نقص السكر في الدم



الوجبات الخفيفة قبل التمرين تمنع نقص السكر في الدم أو انخفاض السكر في الدم ويمكن أن يؤدي إلى الدوار والإرهاق والدوار.

2) امتصاص الحمض



تمتص الوجبات الخفيفة قبل التمرين بعض الأحماض ، مما يساعد على تهدئة معدتك مع الحد من الجوع.

3) تمنحك الطاقة



يسمح لك بالتخلص من مخازن الجليكوجين العضلي ويساهم أيضًا بالوقود المباشر لعضلاتك العاملة.

وأوضحت خبيرة التغذية ، أن الفترة الزمنية بين تناول الوجبات الخفيفة وممارسة التمارين الرياضية هي مسألة تجربة شخصية، القاعدة العامة التي يجب اتباعها هي: كلما اقتربت من التمرين ، يجب أن تكون وجبتك الخفيفة أصغر وأبسط.