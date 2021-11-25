وجبة خفيفة تقلل مخاطر ارتفاع مستويات الكوليسترول فى الدم

كتبت مروة هريدى

يؤثر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم على ملايين من الناس، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، ويشير التقرير المنشور بموقع "إكسبريس" إلى أن تناول حفنة من المكسرات البرازيلية يوميًا يمكن أن يساعد فى تقليل المخاطر.

عند إجراء تعديلات على نظامك الغذائي لتقليل مستويات الكوليسترول، تأكد من تضمين الأطعمة والوجبات الخفيفة التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في مجرى الدم، وقد ثبت أن هذه الوجبة الخفيفة "الجوز" تخفض قراءة الكوليسترول في الدم في غضون ساعات.

ارتفاع الكوليسترول، الملقب بـ"القاتل الصامت"، له أعراض قليلة جدًا، لذا فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة هل مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة هي أن يتم فحصك من قبل الطبيب، الذي قد يصف لك أدوية فى حال تبين ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك، وفى الوقت ذاته سيطلب منك إجراء بعض التعديلات على نظامك الغذائى.

إن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يعرضك لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب، لذلك من الضروري أن تنخفض نسبة الكوليسترول "الضار" في مجرى الدم.

هل يمكن أن يساعد تناول المكسرات البرازيلية يوميًا فى خفض مستويات الكوليسترول؟

لخفض مستويات الكوليسترول لديك، يجب اتباع نظام غذائي غني بالدهون الصحية مع تجنب الكثير من الدهون المشبعة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS).

توجد الدهون الصحية غير المشبعة في المكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون والأسماك الزيتية، وقد ثبت أن الستيرولات النباتية، الموجودة في الزيوت النباتية، تمنع امتصاص الكوليسترول، مما يساعد على خفض مستوياته.

المكسرات البرازيلية هي واحدة من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها كوجبات خفيفة لخفض الكوليسترول، فهى غنية بالستيرولات النباتية والدهون الصحية، بالإضافة إلى أنها تمنحك دفعة من البروتين، مما يساعدك على الشعور بالشبع بين الوجبات.

أظهرت إحدى الدراسات أن تناول جزء من المكسرات البرازيلية يخفض الكوليسترول "الضار" في غضون ساعات، بينما يعزز مستويات الكوليسترول "الجيد" في الدم، وعلى الرغم من ملاحظة فوائد تناول المكسرات البرازيلية فى خفض مستويات الكوليسترول على الفور، إلا أن تأثيرها استمر لمدة تصل إلى شهر بعد ذلك.

تحتوي المكسرات البرازيلية أيضًا على الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة ومضادات الأكسدة والألياف القابلة للذوبان والتي تساعد جميعها في تقليل مستويات الكوليسترول في مجرى الدم.



اطعمة غنية بالدهون الغير مشبعة



المكسرات البرازيلية تخفض مستويات الكوليسترول الضار