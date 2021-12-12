اليوم السابع
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رئيس مدينة المنيا : رفع 60 طن مخلفات صلبة وقمامة خلال حملات نظافة

الأحد، 12 ديسمبر 2021 10:42 ص
رئيس مدينة المنيا : رفع 60 طن مخلفات صلبة وقمامة خلال حملات نظافة رفع القمامة
المنيا -حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات أول بأول لتوفير بيئة صحية للمواطنين، وتابع الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، أعمال قرى وأحياء المنيا فى قطاع النظافة، وقال إنه تم رفع 60 طن من المخلفات الصلبة والقمامة ونقلها إلى الظهير الصحراوى للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأفاد محمد محمود رئيس قرية تلة ، بأنه تم رفع ما يقارب 10 أطنان من مخلفات وقمامة بنقاط التجمع بالقرية والتوابع، وكذلك عمل حملة نظافة مكثفة بالطريق الرئيسى للقرية والمؤدى إلى المدينة.

كما واصلت الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار جهودها فى قطاع النظافة رفع حوالى 25 طن مخلفات القمامة من الطريق العام على ترعة سرى باشا، ورفع مخلفات القمامة من مدخل دمشاو هاشم من الناحية الغربية .

فيما قامت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل برفع 15 طن من المخلفات الصلبة والقمامة بالقرية والتوابع ونقلها إلى الظهير الصحراوى، كما تمكن حى وسط المدينة من رفع 10 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع وشوارع الحى لتوفير بيئة صحية للمواطنين خالية من مسببات الأمراض.


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