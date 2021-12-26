تداول 1581 طن بضائع عامة ومتنوعة و 386 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهدت موانيء البحر الأحمر تداول 1581 طن بضائع عامة ومتنوعة و 386 شاحنة و 13 سيارة ملاكي، شملت حركة الصادرات 921 طن بضائع عامة و 218 شاحنة و 8 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات 660 طن بضائع عامة و 168 شاحنة و 5 ملاكى ويتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 118 شاحنة و 3 ملاكى وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 80 شاحنة و 3 ملاكى و السفينة دليلة بحمولة 94 شاحنة و2 ملاكى .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 50 شاحنة بحمولة 660 طن و 2 ملاكى وتصدير 44 شاحنة بحمولة 921 طن و 3 ملاكى.