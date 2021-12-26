اليوم السابع
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تداول 1581 طن بضائع عامة ومتنوعة و 386 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 26 ديسمبر 2021 10:28 ص
تداول 1581 طن بضائع عامة ومتنوعة و 386 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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شهدت موانيء البحر الأحمر تداول 1581 طن بضائع عامة ومتنوعة و 386 شاحنة و 13 سيارة ملاكي، شملت حركة الصادرات 921 طن بضائع عامة و 218 شاحنة و 8 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات 660 طن بضائع عامة و 168 شاحنة و 5 ملاكى ويتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 118 شاحنة و 3 ملاكى وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 80 شاحنة و 3 ملاكى و السفينة دليلة بحمولة  94 شاحنة و2 ملاكى .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 50 شاحنة بحمولة 660 طن و 2 ملاكى وتصدير 44 شاحنة بحمولة 921 طن و 3 ملاكى.

 


محافظه جنوب سيناء

هيئة موانى البحر الاحمر

البحر الاحمر

ميناء نويبع

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