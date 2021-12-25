اليوم السابع
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تداول 1731 طن بضائع عامة و 341 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

السبت، 25 ديسمبر 2021 10:46 ص
تداول 1731 طن بضائع عامة و 341 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم تداول 1731 طن بضائع عامة ومتنوعة، 341 شاحنة و 393 سيارة ملاكي و5 معدات، حيث شملت حركة الصادرات 945 طن بضائع عامة و 132 شاحنة و2 ملاكي .

كما شملت حركة الواردات 786 طن بضائع عامة و 209 شاحنة و 391 ملاكي ويتواجد 12 سفن علي أرصفة الموانئ، واستقبلت ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 83 شاحنة و السفينة امل بحمولة 80 شاحنة و13 ملاكي والسفينة AM OCEAN SLIVER فارغة قادمة من الهند لشحن فوسفات.

كما تم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 97 شاحنة و2 ملاكي، و استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء كما تم استقبال 46 شاحنة بحمولة 786 طن و 1 ملاكي وتصدير 35 شاحنة بحمولة 945 طن.

واستقبل ميناء السويس السفينة بنياس 3 قادمة من جدة بحمولة 377 سيارة و 5 معدات .


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