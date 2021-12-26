رئيس النمسا: القس ديزموند توتو دافع عن حقوق الإنسان من أجل السلام

علق رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلن على وفاة القس الجنوب أفريقى الحائز على جائزة نوبل للسلام، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وقال ألكسندر: كان ديزموند توتو، الحائز على جائزة نوبل للسلام، مناضلًا حازمًا ضد الفصل العنصرى - ومن أجل المصالحة، و دافع عن حقوق الإنسان ومن أجل عالم يسوده السلام للجميع، وعمله كان وسيظل مصدر إلهام كبير لنا جميعًا.

توفى الأسقف ديزموند توتو، الحائز على جائزة نوبل للسلام والذى ساعد فى إنهاء الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا، عن 90 عاما، وتأكد خبر وفاته فى بيان صادر عن الرئيس سيريل رامافوزا.

وقال رامافوزا، إن وفاة توتو تعتبر بمثابة "فصل آخر من الفجيعة فى وداع أمتنا لجيل من الجنوب أفريقيين المتميزين الذين ورّثونا جنوب أفريقيا محررة".