"القومية للتأمين الاجتماعى" تتيح الاستعلام عن الرقم التأمينى إلكترونيا

كتب مدحت وهبة

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، العديد من الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة ومنها معرفة الرقم التأمينى للمؤمن عليهم سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا، حول كيفية معرفة على الرقم التأمينى إلكترونيا فى نقاط محددة.

الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

الضغط على خدمات المؤمَّن عليهم، ثم الضغط على الخدمات التأمينية.

اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

الضغط على ​​بدء الخدمة.

يتم إدخال البيانات الشخصية وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم.

الضغط على خدمة إرسال الطلب وسيظهر بيانات الرقم التأميني.