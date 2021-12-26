الدولة توفر خطوط كهرباء وشبكات متكاملة لخدمة الأهالى وحركة التعمير بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد شمال سيناء جهودا متواصلة للدولة لتوفير خطوط كهرباء وشبكات متكاملة لخدمة الأهالى وحركة التعمير على أرض شمال سيناء.

وقال المهندس ناجى إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إنه فى مجال مشروعات الكهرباء بشمال سيناء تم إنشاء خط جهد متوسط للربط بين الحسنة والمغفر بطول 3.5 كيلو متر من إحلال وتجديد الخط القائم بطول 10 كيلو بتكلفة حوالى 7.142 مليون جنيه، وإنارة الطريق الدولى من سبيكة حتى مزار بطول 7 كيلو مترات مرحلة أولى بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وأضاف أنه تم إنشاء ومد خط كهرباء جهد متوسط بطول 11 كيلو وربط لوحة نخل جهد 22 ك.ف بلوحة رأس النقب جهد 22 ك.ف بتكلفة حوالى 12.647 مليون جنيه، وإنارة الطريق الدولى من قرية الميدان حتى سبيكة ومن تجمع مزار حتى قرية الروضة بطول 15 كيلو مترا فى الاتجاهين مرحلة ثانية بتكلفة 21.545 مليون جنيه.

وأوضح رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أنه تمت إنارة الطريق الدولى من قرية الروضة حتى قرية سلمانة بطول 20 كيلو بكلا الاتجاهين مرحلة ثالثة بتكلفة 36.147 مليون جنيه، وإنارة الطريق الدولى من قرية مصفق حتى مدينة بئر العبد بطول 12.5 كيلو متر مرحلة رابعة بتكلفة حوالى 7.729 مليون جنيه، وتوصيل وتدعيم التيار الكهربى لتجمع أم غريقده بمركز نخل بتكلفة حوالى 127 مليون جنيه.



متابعة محافظ شمال سيناء للمشروعا



محافظ شمال سيناء مع اهالى الشيخ زويد