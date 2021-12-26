الدولة تعمر قرية الروضة بشمال سيناء بمشروعات إسكان ومرافق بـ118 مليون جنيه.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال المهندس ناجى إبراهيم، رئيس منطقة تعمير سيناء، إحدى مناطق التعمير التابعة لجهاز تعمير سيناء، إنه تم تنفيذ مشروع رفع كفاءة قرية الروضة، إحدى قرى مركز بئر العبد بنطاق محافظة شمال سيناء، بتكلفة حوالى 118.3 مليون جنيه، تنفيذا لتوجيهات القيادة بعد وقوع الحادث الإرهابى الغاشم الذى طال أرواح أهالى القرية.

وأوضح "إبراهيم"، أن المشروع تضمن إنشاء محطة رافع مياه الروضة والخزان الأرضى سعة 1000 متر مربع، ورفع كفاءات 584 منزلا بقرية الروضة الأم وتوابعها.

وأشار رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إلى أن من ضمن المشروعات التى تمت على أرض قرية الروضة إنشاء 51 منزلا بدلا من منازل آيلة للسقوط والعشش، وإحلال وتجديد شبكة المياه فى القطاعين الشمالى والجنوبى بطول 14 كيلو مترا.

وأوضح أن المشروعات تضمنت إنشاء خزان أرضى سعة 1000 متر مكعب وعنبر طلمبات وأعمال الربط على شبكة المياه، وإنشاء مبنى خدمى جديد بجميع المرافق بمساحة 300 متر مربع مكون من دورين أرضى وأول وسور، وإنشاء ورصف شبكة طرق داخلية بطول 5 كيلو مترات.

وقال إن هذه المشروعات ساهمت فى عودة الحياة للقرية، واستقرار ذويها من أهل الشهداء والمصابين أبناء قرية الروضة .



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احد-البيوت-من-الداخل



احد-المساكن



اعمال-خدمية-بقرية-الروضة



البيوت-وتجهيزها



التعمير-فى-قرية-الروضة



المصلون-فى-مسجد-الروضة-قبل-الحادث



بيت-من-الداخل



تجهيز-المنازل



تجهيز-فاخر-للمنازل



تجهيز-وتعمير



تشطيب-البوت



سقف-البيوت



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مسجد-الروضة



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