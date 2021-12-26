اليوم السابع
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الدولة تعمر قرية الروضة بشمال سيناء بمشروعات إسكان ومرافق بـ118 مليون جنيه.. صور

الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:05 ص
الدولة تعمر قرية الروضة بشمال سيناء بمشروعات إسكان ومرافق بـ118 مليون جنيه.. صور تعمير قرية الروضة بشمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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قال المهندس ناجى إبراهيم، رئيس منطقة تعمير سيناء، إحدى مناطق التعمير التابعة لجهاز تعمير سيناء، إنه تم تنفيذ مشروع رفع كفاءة قرية الروضة، إحدى قرى مركز بئر العبد بنطاق محافظة شمال سيناء، بتكلفة حوالى 118.3 مليون جنيه، تنفيذا لتوجيهات القيادة بعد وقوع الحادث الإرهابى الغاشم الذى طال أرواح أهالى القرية.

وأوضح "إبراهيم"، أن المشروع تضمن إنشاء محطة رافع مياه الروضة والخزان الأرضى سعة 1000 متر مربع، ورفع كفاءات 584 منزلا بقرية الروضة الأم وتوابعها.

وأشار رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إلى أن من ضمن المشروعات التى تمت على أرض قرية الروضة إنشاء 51 منزلا بدلا من منازل آيلة للسقوط والعشش، وإحلال وتجديد شبكة المياه فى القطاعين الشمالى والجنوبى بطول 14 كيلو مترا.

وأوضح أن المشروعات تضمنت إنشاء خزان أرضى سعة 1000 متر مكعب وعنبر طلمبات وأعمال الربط على شبكة المياه، وإنشاء مبنى خدمى جديد بجميع المرافق بمساحة 300 متر مربع مكون من دورين أرضى وأول وسور، وإنشاء ورصف شبكة طرق داخلية بطول 5 كيلو مترات.

وقال إن هذه المشروعات ساهمت فى عودة الحياة للقرية، واستقرار ذويها من أهل الشهداء والمصابين أبناء قرية الروضة .

 

44076-من-المنشأت
44076-من-المنشأت

 

احد-البيوت-من-الداخل
احد-البيوت-من-الداخل

 

احد-المساكن
احد-المساكن

 

اعمال-خدمية-بقرية-الروضة
اعمال-خدمية-بقرية-الروضة

 

البيوت-وتجهيزها
البيوت-وتجهيزها

 

التعمير-فى-قرية-الروضة
التعمير-فى-قرية-الروضة

 

المصلون-فى-مسجد-الروضة-قبل-الحادث
المصلون-فى-مسجد-الروضة-قبل-الحادث

 

بيت-من-الداخل
بيت-من-الداخل

 

تجهيز-المنازل
تجهيز-المنازل

 

تجهيز-فاخر-للمنازل
تجهيز-فاخر-للمنازل

 

تجهيز-وتعمير
تجهيز-وتعمير

 

تشطيب-البوت
تشطيب-البوت

 

سقف-البيوت
سقف-البيوت

 

فرش-البيوت_1
فرش-البيوت_1

 

لبت-تم-تجهيزه_1
لبت-تم-تجهيزه_1

 

مسجد-الروضة
مسجد-الروضة

 

مسجد-الروضة-2
مسجد-الروضة-2

 

مقرات-حكومية_1
مقرات-حكومية_1

 

مقرات-خدمية_1
مقرات-خدمية_1

 

مقر-خدمى
مقر-خدمى

 


شمال سيناء

قرية الروضة

سيناء

بئر العبد

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