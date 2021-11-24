"تعمير سيناء": استكمال آخر مراحل رفع كفاءة قرية الروضة بـ118.3 مليون جنيه

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال المهندس ناجى إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إنه جار استكمال الطرق بقرية الروضة بشمال سيناء ضمن آخر مراحل مشروع رفع كفاءة القرية.

وأضاف، فى تصريحات خاصة، أنه تم تنفيذ مشروعات بتكلفة حوالي 118.3 مليون جنيه بالقرية وهى رفع كفاءة 584 منزلا بقرية الروضة الأم وتوابعها بتكلفة حوالى 68.8 مليون جنيه، وإنشاء 51 منزلا بدلا من منازل آيلة للسقوط والعشش بتكلفة حوالي 15.3 مليون جنيه.

وقال إبراهيم إن تم إحلال وتجديد شبكة المياه فى القطاعين الشمالى والجنوبى بطول 14 كم بتكلفة حوالى 11.2 مليون جنيه، وإنشاء خزان أرضى سعة 1000م3 وعنبر طلمبات وأعمال الربط على شبكة المياه بتكلفة حوالى 8.2 مليون جنيه.

كما تم إنشاء مبنى خدمى جديد بجميع المرافق بمساحة 300م2 مكون من دورين أرضي وأول وسور، بتكلفة حوالى 3.9 مليون جنيه، وإنشاء ورصف شبكة طرق داخلية بطول 5 كم، بتكلفة حوالى 10.9 مليون جنيه.