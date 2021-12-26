إنشاء أرصفة مشاة بمنطقة الزرائب بالجيزة بعد إزالة أماكن تربية الماشية.. فيديو

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تطوير شارع البحر الأعظم بحى جنوب الجيزة، للوقوف على نسب تنفيذ أعمال إزالة بعض المنشآت والأسوار المقامة بالمخالفة وتعيق رؤية كورنيش النيل، مشدداً على رئيس الحى بعدم السماح بوجود أى عوائق وتطبيق القانون بحزم.

كما اطلع راشد على موقف إنشاء أرصفة المشاة وإجراء التنسيق العام للبلدورات خاصة بعد إزالة عدد من الزرائب وأماكن تربية المواشى بمسار الطريق تابعة لمحال الجزارة، مشددا على إزالة كافة التعديات وعدم السماح بتكرار تلك المخالفات لما لها من أضرار بيئية وتعكس مظهرا غير حضارى للطريق، خاصا بعد ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورصف وتجميل لتحسين الرؤية البصرية للطريق، مؤكداً على أصحاب محلات الجزارة والمواطنين بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه وعدم التعدى على الطريق العام وأرصفة المشاة، والمبادرة فى منع أى سلوكيات من شأنها إهدار ما تم ضخه من اعتمادات مالية لتطوير تلك الطرق .

مشدداً على رئيس الحى باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى منشأة تتعدى على حرم الطريق العام أو أرصفة المشاة .

ووجه المحافظ برفع نواتج الاعمال من المخلفات والرتش أولا بأول مع متابعة أداء شركات النظافة بذلك القطاع ومدى الالتزام بالأعمال المكلفين بها .

وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة رئيس حى جنوب برفع كافة الحواجز الحديدية وأماكن حجز الركنات للسيارات بطول شارع البحر الأعظم سواء تابعة للمنشآت والمحال أو أمام العقارات السكنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتابعة الدورية لعدم تكرار المخالفة .

كما تفقد المحافظ نسب تنفيذ الأعمال بشارع النيل بدءاً من ميدان الجلاء وحتى حدوده بحى شمال الجيزة ومراحل التطوير أسفل الكبارى بالشارع .

رافق المحافظ خلال الجولة طه عبد الصادق رئيس حى جنوب واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى واللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة .