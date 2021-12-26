اليوم السابع
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التحقيق فى بلاغ أشرف زكي ضد دينا حسين المتهمة بالإساءة للفنانين

الأحد، 26 ديسمبر 2021 07:52 م
التحقيق فى بلاغ أشرف زكي ضد دينا حسين المتهمة بالإساءة للفنانين أشرف زكى - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تحقق النيابة العامة بشمال الجيزة، فى البلاغ المقدم من جانب أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ضد "دينا حسين" الشهيرة بـ"دليلة"، اتهمها فيه بالتشهير بجموع الفنانين وبمجال الفن، عن طريق تصريحات أصدرتها خلال ظهورها فى إحدى القنوات الفضائية.
 
وجاء فى البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامى بالنقض، والمستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، أن المشكو فى حقها ظهرت على إحدى القنوات وأصدرت تصريحات تسيئ لفنانين ومنتجي مصر.
 
وأضاف البلاغ، أن المشكو فى حقها تحدثت بطريقة مسيئة عن الفنانات المصريات وطريقة دخولهن الفن، بطرق غير مشروعة، وهو ما تسبب فى ذعر واستياء جموع الفنانين.
 
وتابع البلاغ الذى حمل رقم، 126505 سنة 2021، عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقها، هدفها التربح والشهرة من وراء حديثها غير اللائق، علاوة على عدم انتسابها لنقابة المهن التمثيلية.
 
وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقها، وإحالتها للمحاكمة الجنائية لمحاكمتها فيما هو منسوب إليها من اتهامات.
 

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