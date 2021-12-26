اليوم السابع
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الأوقاف تعلن عن مسابقة الإيفاد الدائم للأئمة خارج مصر

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:12 م
الأوقاف تعلن عن مسابقة الإيفاد الدائم للأئمة خارج مصر وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة من خريجي كلية اللغات والترجمة ، واقسام اللغات الأجنبية بالكليات الأزهرية للإيفاد الدائم (لغات) لعام 2022م . 
 
وأوضحت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم أنه يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية : 
 
1- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة.
2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن ثلاث سنوات عند تاريخ نشر هذا الإعلان .
3- أن يكون حاصلاً فى تقارير الكفاءة على مرتبة ممتاز خلال العامين الأخيرين.
4- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين: 2020 ـ 2021م .
5- أن لا يزيد السن عن (55) عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.
6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: ( الـقــرآن الكـريم كاملاً – العـقيدة – التـفسـير وعلوم القرآن – الحديث وعلومه - الفقــه وأصولـه - السـيرة النبوية والثقافة العامة ـ اللغة الأجنبية المتخصص فيها ).
7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.
8- أن يكون حسن السير والسلوك.
9- أن يكون سليم البنية ، مكتمل الحواس والأعضاء ، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط ، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم ( 137 ) لسنة 2014م .
10- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية ، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر ؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.
11- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار ، أو تُسحب التوصية .
12- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره . 
 
تقدم الطلبات على مـوقع الوزارة (أوقاف أون لاين) اعـتبارًا مـن تاريخ نشر الإعلان في: اليوم 26 ديسمبر وحتى الأحد 2 يناير المقبل، على أن يكون المتقدم مستوفيًا كافة الشروط ، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة ، وسيتم نشر أسماء المتقدمين لأداء اختبارات التصفية الأولية والنهائية على موقع الوزارة ، ويتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها ، وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية ، علما بأن اختبارات التصفية النهائية ستُجري بديوان عام الوزارة علي مرحلتين: الأولي تحريرية ، والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية . 
 
 

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