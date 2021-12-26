استمع إلى ابتهال "صلوات الله عليه" بصوت الطالب عبد الله أباظة ابن الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قدم الطالب " عبد الله أباظة عبد القادر" المقيم بقرية أنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ل قراء " اليوم السابع" بصوته الشجى ابتهال "صلوات الله عليه"..

وأوضح" عبد الله" أنه يحفظ القرأن الكريم على يد جده القارئ والشيخ" عبد القادر السيسي" الذى حرص على تحفيظ جميع الأبناء والأحفاد بالعائلة القرأن الكريم، ويوميا يجمعهم فى حلقات لقراءة القرأن وحفظ الأناشيد الدينية.

ومن كلمات ابتهال" صلوات الله عليه"

"طاهر القلب نقى ذكرا لله المصطفى الصفى صلى عليه الله، أخلاقه وصفاته سبحان من سواه، هو قدوتى وحبيبى هو دعوة النجاة، يارسول الله ياحبيب الله أتركونا نلقاه ندعوك يا الله، مولاى صلى وسلم دائما أبدا على حبيك خير الخلق كله يارب صلى عليه يارب صلى عليه، صلوات الله عليه، مولاى صلى وسلم دائما أبدا على حبيك خير الخلق كله يارب صلى عليه صلوات الله عليه".