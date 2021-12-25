وأوضح كوجلر ،في تصريحات له اليوم /الخميس/، أنه تقرر الاكتفاء بتخفيض القيود خلال احتفالات عيد الميلاد والسماح بالتجمعات على نطاق صغير، لافتا إلى فرض حظر التجول ومنع ارتياد المطاعم بعد الساعة 10 مساءً اعتبارًا من يوم /الاثنين/ المقبل .


ومن جانبه، قال وزير الصحة النمساوي فولفجانج موكشتاين إن إجراءات الحكومة ضرورة ولا يمكننا رؤية موجة متغير " أوميكرون " ولا نتخذ أي إجراء ، مشيرا إلى أنه لم يعد بالإمكان إيقاف متغير الفيروس الجديد ولكن يمكن إبطاء انتشاره. 


وأشار وزير الصحة النمساوي إلى أن متغير " أوميكرون " الجديد بدأ في الانتشار في النمسا ولذلك ينصح بالحذر، موضحا أن التوقعات ليست واضحة للغاية بعد.