"مين الكسبان لو استخدمت الخدمات الإلكترونية؟ حملة للرقابة الإدارية.. فيديو

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو بعنوان "يا ترى مين الكسبان.. لو استخدمت الخدمات الإلكترونية؟.

وتهدف الحملة إلى التوعية بمخاطر الفساد وأهمية المشاركة المجتمعية لمنعه ومكافحته، وتتعرض الحملة لبعض الممارسات الفاسدة بالمجتمع، وتوضح خطورة هذه الممارسات على الفرد والمجتمع، وتحث فاعليها على المشاركة فى جهود التنمية.

وأطلقت الرقابة الإدارية حملة إعلانية تحت عنوان "يا ترى مين الكسبان؟"، للتوعية بمخاطر الفساد، وأهمية المشاركة المجتمعية لمنعه ومكافحته.

وتتعرض الحملة لبعض الممارسات الفاسدة بالمجتمع، وتوضح خطورة هذه الممارسات على الفرد والمجتمع، وتحث فاعليها على المشاركة في جهود التنمية.

ورفعت الحملة عنوان " خليك مع ضميرك وعقلك ……. ما تخسرش قدام موافقتك على الغلط …. خليك دايماً أنت الكسبان".